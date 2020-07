Tintes fantasía ideales para lucir un balayage si eres morena

View this post on Instagram

Ayer se dio a conocer el parte médico de Gustavo Gatica, un joven de 21 años estudiante de Psicología, en donde se confirma que perdió la visión de ambos ojos, producto de balines disparados por los pacos asesinos.! ✋🏾 . No pueden venir a pedir paz cuando ocurren estas situaciones, no pueden venir a pedir paz cuando existe la injusticia, cuando están mutilado, asesinando, violando, torturando al pueblo. No pueden venir a pedir paz cuando el wn que tenemos de presidente esta más preocupado de cómo seguir reprimiendo que de dar una solución clara a todas las peticiones que el pueblo hace. Y menos con un gobierno, que con dos informes de D.D.H.H. ya entregados, siguen negando que ocurren violaciones a estos mismos. Gustavo quedó ciego, a consecuencia de unos pacos asesinos que espero tengan alguna consecuencia, consecuencia que claramente no será la misma que tuvo Gustavo. Que siga ardiendo la ciudad, que sigan las manifestaciones, que se siga con los brazos en alto, que todo esto no va a parar hasta que la dignidad se haga costumbre, y hasta obtener una verdadera justicia.🔥 . Balayage para @vikiipaz en un hermoso azul, lo ves? Hay gente que ya no podrá ver nunca más en su vida ✊🏾 . . . Tienes alguna duda, o quieres agendar? Escribe al direct📩 o al 📱+56979677658 Buen día seres 👽 . . . . . . #byfriza #balayage #balayagefantasia #hair #hairstylesforgirls #hairbalayage #balayageartists #hairstyles #olaplex #olaplexchile #peluqueria #estilistasantiago #bluehair #blue #balayagehair #asambleaconstituyenteplurinacional #renunciapiñera🔥