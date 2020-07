5 estilos de maquillaje neón para resaltar tu hermosa mirada y enamorar esta temporada de verano

View this post on Instagram

Zoom on my Neon Makeup 💕 I used : @jeffreestarcosmetics star power, violence, princess from the #beautykillerpalette / biiitch! From the #thirstypalette / highlighter liquid frost #frozenpeach / diva and flamethrower liquid lipsticks @nyxcosmetics_france eyeliners @toofaced betterthansex mascara & peach perfect powder @maccosmeticsfrance concealer @lancomeofficial teint miracle @benefitfrance brow contour pro . . . #undiscovered_muas #editorial #creativemakeup #editorialmakeup #runwaymakeup #artisticmakeup #makeupart #eyeliner #neonmakeup #pinkmakeup #editorial #toofaced #lancomefrance #jeffreestar #jeffreestarcosmetics #beautykiller #mllestefmakeup