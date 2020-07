Rubor, contorno y bronzer, descubre las diferencias entre cada uno

View this post on Instagram

☀️ OS 2 BRONZERS QUE DEVES TESTAR NESTE VERÃO! ☀️⁣ ⁣ Sabem bem o quanto sou fã de usar este género de bronzeadores no tempo quente. Apesar de não gostar deste tipo de produtos para fazer a modelação do rosto são os meus maiores aliados para um rosto iluminado e com o toque do sol. Os meus dois favoritos do momento são:⁣ ⁣ ▪️ REVOLUTION BRONZER RELOADED “LONG WEEKEND”⁣ ⁣ ▪️MAC MINERALIZE SKINFINISH “GLOBAL GLOW”⁣ ⁣ Estes têm preços muitoooo diferentes, no entanto, acho-os muito semelhantes em termos de tom e acabamento na pele sendo o da Mac ligeiramente mais iluminado que o da Revolution. A escolha ficará ao vosso gosto e carteira. Fica a sugestão 🤩⁣ ⁣ ⁣ ⁣ – – – – – – – ⁣ ⁣ 💬COMENTA⁣ ⁣ 📌GUARDA este post para consultares sempre que quiseres ⁣ 📲PARTILHA com a tua amiga que adora usar bronzer⁣ ⁣ 🛒 COMPRA através do link do meu perfil “Instagram Shop Reviews” ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #bronzer #bronzed #bronzemakeup #maquilhagemportugal #maquilhagem #maquilhagemprofissional #bronzeado #revolution #makeuprevolution #revolutionmakeup