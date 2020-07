Faloon Larraguibel revela lo que hace para tener un vientre plano después de tres embarazos

View this post on Instagram

Muchas me preguntan cómo lo he hecho para tener un vientre plano, en especial después de tres hijos.⁣ Chiquillas, nada es gratis ni fácil… eso que dicen “es pura genética” no es así en especial después de los 30.⁣ .⁣ Aquí les comparto la base para lograrlo⁣ – Perseverancia⁣ – Ejercicio⁣ – Tomar mucha agua⁣ – Olvídate de las bebidas con azúcar⁣ – Relájate (O al menos inténtalo)⁣ – Come despacio, mastica varias veces.⁣ – Come alimentos fermentados como yogurt de pajaritos, kombucha, chucrut, etc. (Esto está muy de moda en Europa)⁣ .⁣ EL consumo de alimentos fermentados ayuda al organismo a absorber mejor los nutrientes, y el alto contenido en probióticos, que son bacterias buenas que ayudan a restaurar la flora intestinal, el sistema digestivo y mejoran la salud del sistema inmunológico.⁣ .⁣ Espero les hayan servido mis tip⁣ .⁣ #vientreplano #salud #contancia #faloontip #faloon #faloonlarraguibel