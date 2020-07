Cómo lograr unas cejas perfectas con simples utensilios que tienes en tu cocina y baño

Estamos en una época única en la historia. La pandemia del Covid-19 nos obliga a todos a quedarnos en casa. Difícilmente podremos acudir a un salón de belleza en estos tiempos. No te preocupes. Te enseñamos cómo lograr unas cejas perfectas con simples artículos que tienes en tu cocina y baño.

Fórmula casera para hacer crecer tus cejas y pestañas rápidamente Que tus ojos hablen por ti a través de tus cejas y pestañas con esta fórmula de crecimiento.

Esta parte del cutis es considerada el marco del rostro, por lo que debemos preocuparnos siempre por lucirla bien, maquilladas y pobladas. Toma nota y los resultados te sorprenderán.

La experta en make up, Rochy Arzate del National Brow Artist de Benefit Cosmetics explicó los tips que fueron puesta a prueba por el reconocido portal Glamour. Todas quedamos con la boca abierta ¿Se puede hacer tanto con unos utensilios que nada parecen tener para la belleza?

Delíneate las cejas con una cuchara

Siempre queremos unas cejas perfectamente delineadas. Sin embargo, a veces el pulso nos tiembla, la vista no nos ayuda o simplemente no podemos lograrlo.

Para ello un truco muy sencillo, pero también muy eficaz es emplear una cuchara. No, no leíste mal. Este utensilio de cocina es ideal para enmarcarlas bien las también llamadas marcos de los ojos.

La cuchara te servirá de guía para obtener un delineado perfecto - Agencias

El truco del tenedor

Debes colocar la cuchara por encima del ojo. Exactamente donde desees que se ubique el contorno de tu ceja.Y ya tendrás el primer paso para un maquillaje perfecto. También puedes delinear el contorno superior de la ceja con la misma cuchara y lograr un marco perfecto.

El tenedor que usas para comer puede ser uno de tus mejores aliados. Este truco sirve para formar vellos con trazos que luzcan igual al vello real.

Debes sujetar las puntas del tenedor hasta las cejas. Es importante que estas se encuentren en la dirección en la que quieres dibujar los trazos.

El tenedor te ayudará a trazar bien tus cejas. - Agencias

Cepillo de dientes

Así lograrás una ceja con efecto de un vello natural, de acuerdo a lo que explicó la experta.

Si se te acabó el gel de ceja y no tienes forma de salir a comprarlo no te preocupes por cómo harás para peinarlas. Un truco muy eficaz es emplear un cepillo de dientes pequeño y peinar tus cejas con él para luego aplicarte un fijador de cabello.

El cepillo de dientes es ideal si se te terminó el gel fijador. - Agencias

Tienes que ser muy cautelosa con este procedimiento. Debes rociar el el fijador sobre el cepillo y a una distancia de 30 cm de de tu rostro. Lo único que falta ahora es peinar tus cejas como acostumbras a hacerlo y listo ¡Solucionado el problema!

Hazte las cejas con jabón

El jabón también puede ser un excelente amigo cuando queremos lucir unas cejas perfectas sin necesidad de maquillarte.

Lo único que debes hacer es pasar un cepillo de cejas totalmente limpio sobre la barra de jabón, prácticamente raspándolo. Posteriormente, cepilla las cejas hacia arriba y comienza a darles las forma que desees. Los resultados te sorprenderán.

Con el truco del jabón lograrás unas cejas perfectas. - Agencias

No se diga más,sin necesidad de salir de casa y con la ayuda de utensilios que fácilmente puedes tener en tu cocina y baño.

