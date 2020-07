Vístete correctamente para disimular las piernas gruesas

View this post on Instagram

No soy una fashion victim, pero me gusta expresarme a través de la moda⁣ 🤩⁣ me hace sentir bien conmigo misma⁣ ⁣ me hace sentir guapérrima⁣ ⁣ me hace sentir súper power⁣ 💥⁣ y últimamente me dio por el color, porque el color es vida y es alegría y eso es lo que voy a hacer: vivir y reírme después de esta pandemia demoledora⁣ ⁣ ¿te gusta la moda como forma de expresión? . . . #color #moda #vida #kimono #kimonoamarillo #pantalonpalazzo #sunglasses