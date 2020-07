"¡Oh si! ¡Tengo celulitis en las piernas!": Belén Soto envía potente mensaje de aceptación con foto en bikini

View this post on Instagram

¡Oh si! ¡Tengo celulitis en las piernas!, al igual cómo poto, espalda, pelo, cara, manos, uñas, nariz… 😱 todo eso que te acabo de nombrar es: Normal. La celulitis, al igual cómo muchas (por no decir todas) las mujeres de este mundo: ¡tenemos! 👸🏽 Para ti puede ser mucha, para otra puede ser poca, y eso ¡da igual! Ya no se trata de “cantidad” ni de “amarla o aceptarla”, o de tener que seguir insistiendo y diciendo “Si, amo mi celulitis” porque no es sobre “amor”, se trata sobre algo NORMAL, en ti- en mi – en cualquiera. Que para otros no signifique lo mismo, no quiere decir que yo la tendré que editar, esconder o avergonzar. Yo soy como soy! Con esa celulitis, esa espalda, ese poto y el cuerpo que me tocó! Y cada cuerpo por si solo, es hermoso! Sin comparaciones! 💜⚡️