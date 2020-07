Cómo elegir el traje de baño perfecto para tu cuerpazo curvy

Ir a la playa o a una fiesta en la alberca no tiene porqué ser un tabú porque implique mostrate en bikini cuando eres una chicas curvy. Primero que todo, debes desarrollar el amor propio que te permita saber que hay belleza en ti, tal cual eres.

Además hay muchas opciones de traje de baño con el que podrás dejar ver lo que te agrade mostrar, y cubrir lo que no te gusta exhibir. Y no se trata de bañadores para mujeres mayores, no.

Tanto marcas consagradas, como emergentes, así como en muchos portales web puedes encontras trajes de baño elegantes y sexys, con bellos estampados, modelos y colores modernos, que puedes conseguir en tallas grandes o sencillamente tomar el modelo y mandártelo a hacer.

Aquí te mostraremos varias opciones para escoger según tu cuerpo, tu personalidad y lo que quieras exaltar o disimular, para que en resumen, te sientas muy cómoda y disfrutes de este verano.

1. Tankini

Una extraordinaria opción si quieres disimular tripita y senos porque la franelilla ancha y ondeada permite disimular esa zona sin dejar de ser un hermoso modelo.

El bikini cintura alta siempre es una buena dea para estilizar. Pero además si eres de caderas cuadradas, el arruchado a los lados te permitirá redondear.

Traje de baño de dos piezas, para chicas curvy - Pinterest

2. Tankini con transparencia tipo malla

Este modelo unicolor en azul añil, le va perfecto a las morenas, y es muy elegante. Si quieres mostrar tu silueta, sin dejar ver de todo la celulitis de la zona abdominal, este traje de baño es perfecto para tí. la franelilla amarrada, permite además exaltar los hombros.

Traje de baño de dos piezas para chica curvy - Pinterest

3. Bañador enterizo de un solo tiro

Este modelo enterizo es moderno con una manga de hombro afuera y en la otra de tiro ajustable tipo brasiere. El doble vuelo arriba permite disimular senos grandes o caídos, al tiempo que el color lila le da feminidad y elegancia a la pieza.

Traje de bao entero para chica curvy - Pinterest

4. Traje de baño tipo vestido

Este modelo es especial para quienes quieren ocultar la parte de arriba de sus muslos. El estampado a los lados y la franja negra en el centro, ayuda a estilizar la figura.

Traje de baño tipo vestido - Pinterest

