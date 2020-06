Estos son los tintes que debes elegir para iluminar cara y lucir un cabello con más vida

El tono que utilices en tu cabello puede cambiar por completo la forma en como luces. El color del pelo puede hacerte lucir más joven, mayor, con facciones más o menos destacadas, por eso aquí te decimos cuáles son esos tintes para iluminar la cara que funcionan de forma infalible.

Existen varias formas de sacarle luz a tu apariencia a partir del color de tu cabello, pero todo dependerá del color de tu piel y, sin duda, de aquello con lo que te sientas más cómoda.

A continuación, te presentaremos algunas opciones y solo deberás evaluar cuál es la que mejor se adapta para ti.

Estas son las mejores opciones de tintes para iluminar la cara

Es importante entender que no siempre será necesario que hagas un cambio radical de look para iluminar el rostro, es decir, no es necesario que cambies todo el tono de tu cabello, existen opciones de mechas perfectas para lograr el efecto de iluminación, solo es necesario seleccionar el tinte adecuado.

Rubio

Estas es una de las opciones clásicas para sacarle luz a la cara. La gran ventaja de este color es que puedes adaptar el tono a prácticamente a todos los tipos de pieles, usándolo más o menos claro, y su distribución en el cabello puede variar con mechas balayage, baby ligths, californianas o sencillamente en una tintura total y radical.

Tonos miel

Para las pieles bronceadas o morenas, esta es una opción perfecta. Naturalmente, los puntos de luz en el rostro como los pómulos, la punta de la nariz y los párpados resaltarán. Si eres de cabello oscuro el cambio será notable, pero controlado.

Cobrizos

Estos tonos siempre iluminan, pero son las pieles claras las que más destacan con este tono de cabello. Destaca los puntos de luz y, en muchos casos, logra rejuvenecer.

