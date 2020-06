Estos son los 5 cortes de cabello que nunca pasan de moda

View this post on Instagram

Corte Bob Um Corte que ultrapassa todos os tempos. Sempre moderno, sempre atual. Adapta-se ao liso ou as ondas Beach Wave. Sugestão @wagnersantoshairstylist . . . . . . . . . . #cabeleireiros #hairdresser #portugal #haircut #cabeleireiro #beauty #beleza #belezafeminina #omelhorcabeleireiro #timeout #caras #lisboa #coiffeur #coiffure #cabelocomestilo #cortebob #bobhair #womenhairstyle #cortefeminino #feminino #hairsalon #cabelofashion #cabelodegrife #cabelodediva