Antes muerta que sencilla: Raquel Argandoña saca a relucir su lado más fashion en cuarentena

No por estar en la casa va a descuidar su estilo. La animadora de televisión Raquel Argandoña sabe guardar el glamour en cualquier ocasión y, aunque esté trabajando desde la casa, se le puede ver de punta en blanco, de pies a cabeza.

Muchas animadoras que han estado haciendo trabajo remoto han optado por usar looks más casuales o, al menos, dejar los tacones de lado. Pero ese no es el caso de Raquel Argandoña, quien no descuida ni un detalle de su look, aunque no se vea en pantalla.

La mamá de Kel, ha estado compartiendo todos los outfits que usa para el matinal de Canal 13, "Bienvenidos" en su cuenta de Instagram, demostrando que es dueña de un gran estilo.

Revisa aquí sus looks de esta semana

Además de publicar sus looks, Argandoña comparte una frase inspiradora cada día.

"Aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso ¡¡¡NO TE RINDAS!!!", escribió junto a esta imagen.



"A veces los buenos amigos ayudan a cumplir sueños que parecen imposibles. Gracias por contar siempre con ustedes".