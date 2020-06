Delineados gráficos, la sexy tendencia para enamorar con tu mirada y hacer el efecto almendra

View this post on Instagram

🦎 Chameleon 🦎 Still can't stop playing with the Galaxy dust shadows from @devinahcosmetics and I can't even choose which one I like the most so here's a look with all of them 😂 Black liner + glitter glue + eyeshadow then cleaned up with a bit of concealer 👌 Do you also have that weird obsession with the new makeup you like? It just makes me forget about the rest of my collection for a minute 🙈 ____ 🦎 Хамелеон 🦎 Другий день не можу випустити з рук тіньки від @devinahcosmetics 😍 І вибрати улюбленця теж не можу, тому продовжую ліпити їх всіх в один лук 😂 Цього разу чорний лайнер + клей для блискіток + тіньки і згодом це все трохи підчистила консилером 👌 А у вас буває таке, що нове мальовидло на якийсь час витісняє решту вашої колекції? 🙈 Used: 🦎 @nyxcosmetics_ua Epic ink liner 🦎 @devinahcosmetics Galaxy dust shadows 🦎 @makeuprevolution Glitter glue 🦎 @elfcosmetics 16hr camo concealer in Light sand