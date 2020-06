Transforma piezas guardadas en el closet para el verano

View this post on Instagram

Transformación textil ✨🧵 . El reciclaje puede ser un proceso de alta creatividad. Coger una camiseta básica vieja, y transformarla hasta obtener resultados como el que veis en la foto 🌸. . Tenía muchas ganas de indagar en el reciclaje textil, y este mini proyecto ha sido un buen comienzo. La moda SÍ puede ser sostenible. Y, de hecho, debe serlo. 💪🏻 . ¿Os gustaría conocer más acerca del reciclaje textil y la industria de la moda? Pequeñas acciones como estas pueden promover grandes cambios ☺️ . Podéis ver en mis historias el antes y el después de esta camiseta. . ¡Feliz domingo! 💚 . 👕 y 📷 @carlosabad.pt . #reciclajetextil #modasustentable #reciclajecreativo #reusa #reutiliza #modasostenible #segundavida #reciclaropa #modaresponsable