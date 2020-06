"Anda a repartir odio a otro lado": Javiera Acevedo responde a quienes la critican por foto sin maquillaje

View this post on Instagram

Me da un poco de mono el “buen martes para todos” pero en verdad se los súper deseo porque hay buenos días y malos. Ayer fue lunes y siento que todos los lunes son medios iguales; medios depres ansiosos y me lo como todo… les pasó ayer? Porque no fui la única. Será la luna? Se reciben comentarios porque aunque ustedes no lo crean los leo. Yo cacho que pasando esto vamos a terminar como medios superdotados superiores súper moms dads y amándonos más entre todos o no? Este vestido es de la colección de mi cuñada @lasuitechile y me hace sentir grrrr chora y con actitud! Tapa los rollitos y tiene un cuello hermoso Se usa con un forro negro abajo y las mangas son románticas Buen martes para todos 😂😘❤️ Botas @gracyjohns Aritos: @sophiaschneiderb Collar R&B @franciscaferrari_