Los kimonos son la pieza perfecta para este verano: las mejores ideas de estilo

View this post on Instagram

Sunshine, summertime and long kimonos ☀️ I may or may not be obsessed! They’re so versatile for Summer! Definitely a staple for the next 3 months! Linked all my outfit deets! . http://liketk.it/2Qr6d #liketkit @liketoknow.it #LTKunder100 #LTKstyletip #LTKspring #LTKsummer #kimonostyle #summerstaples