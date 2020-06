La increíble mascarilla casera de Cardi B que alisa los cabellos más rebeldes

La rapera Cardi B le pone mucho empeño a su cabello para lucirlo liso y perfecto. Es bien conocido que por sus raíces tiene rizos que de vez en cuando luce en un afro muy chic, pero también se ha visto en la necesidad de contar con trucos bajo la manga.

Justamente cuando quiere lucir una melena de Rapunzel tiene que hidratar en profundidad su cabellera, para poderla alisar, por lo que en sus redes sociales compartió su mascarilla casera favorita y seguramente pronto vas a agradecerle ese gesto.

Cómo Cardi B se convirtió en la estrella que conocemos: los detalles de su ascenso a la fama Oriunda de una familia con pocos recursos, tuvo que trabajar como estríper para poder conseguir más oportunidades.

Esto lo hizo en una de sus últimas transmisiones en vivo donde acostumbra a maravillar a sus seguidores gracias a su sentido del humor y ocurrencias, pero ahora enganchó a las mujeres amantes de hacerse cariños en el cabello.

La cantante tiene que hacer muchos esfuerzos para lucir su cabellera en orden. - Instagram

Su mascarilla para lograr un extra liso consiste en aceite de castor, aguacate, aceite de argán, mayonesa, aceite de oliva, dos huevos, miel y banano, e incluso se la aplicó a su pequeña hija Kulture, de acuerdo con la revista People.

La cantante fue preparando la mezcla en directo mientras conversaba con el público, dejando claro que también es una especialista en cuidados de belleza.

Entérate de las novedades en cortes y tintes antes que nadie, sé parte de nuestra comunidad en el Messenger de Facebook.

“Este es mi cabello real. Mi cabello queda bien cuando me lo seco, pero dos días después se me pone así. Mi cabello no es rizado. Mi pelo no se me riza para nada, es recto así", contó la intérprete de "Money" durante el proceso.

“Mi cabello necesita mucha hidratación. Esta es una buena mascarilla para hacer que tu pelo crezca. Todo lo bueno que le pones a tu cuerpo, lo tienes que poner en tu cabello”, añadió Cardi B a su gran consejo.

Te recomendamos en video: