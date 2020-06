ModaParaTuBolsillo: Reglas de estilo para una entrevista de trabajo on line

Por Sir. Patricio Nieto

Nuestra vida ha cambiado desde que el COVID-19 apareció en nuestras vidas, en el mundo, y nos hemos visto obligados a permanecer en casa y con ello nuestras actividades no se han detenido, continúan, pero con diferente dinámica.

Desde muy temprano por la mañana, como si fueses a la oficina debes continuar con tu rutina habitual, con la única diferencia es que esta vez trabajarás desde la sala, el cuarto, el comedor o donde mejor te parezca, y si te encuentras sin empleo, sigues aplicando por el trabajo soñado.

Ahora bien, alguna empresa se ha fijado en tu currículum y quiere entrevistarte para saber si cumples con lo que ellos están buscando, y por supuesto tienes que estar preparado desde casa para rendir con una excelente entrevista, esta vez on line.

A pesar que no todas las empresas estaban buscando personal, algunas ya empiezan en la búsqueda de nuevo talento humano para integrar a sus equipos, y no porque estés en casa te presentarás a una entrevista de trabajo on line de forma descuidada.

No subestimes a la tecnología, deberás impactar en tu entrevistador con tu presencia y talento, recuerda que la imagen es primordial. Para que lo tengamos claro,“sólo tenemos una oportunidad para causar una buena primera impresión”.

Actualmente las empresas realizan una primera fase de proceso de selección a través de Zoom o Skype, con lo que ahorran tiempo, agilitan el proceso y cumplen con el distanciamiento social.

Es por ello que hoy quiero darte las herramientas para que triunfes en esa entrevista on line, tal como lo harías en una entrevista presencial.

Primero, no olvides que es una entrevista de trabajo real, por lo que debes vestirte y actuar de forma profesional, tal como lo harías si fuese presencial.

Aunque estés en casa, compórtate tal y como lo harías si el entrevistador estuviera frente de ti.

Debes ser cuidadoso con el espacio en donde te colocarás para el enlace virtual. Selecciona detalladamente el lugar donde te ubicarás y controla lo que se verá en cámara.

El entrevistador verá el entorno donde estás. Intenta cuidarlo al máximo. Recuerda que un escenario desordenado puede distraer a tu interlocutor, por no mencionar la mala imagen que envía sobre tu capacidad de organización. Comprueba la iluminación y vigila que no haya ruido.

No olvides probar y familiarizarte con el programa por donde se realizará la entrevista, procura hacer una prueba antes de la entrevista.

Una vez que has tenido en cuenta el escenario y el tema tecnológico, no descuides tu imagen, la primera impresión es importante.

Vístete profesionalmente, de la cabeza a los pies, no asumas que únicamente se te verá el torso, puede que surja algún imprevisto y tengas que levantarte durante la entrevista. De hecho, vestirte apropiadamente te ayudará a mentalizarte ante la entrevista, a sentirte más seguro y confiado.

Un traje sastre para hombres y mujeres en tonos neutros es perfecto. Los caballeros podrían usar camisas blancas o azules. Asegúrate que la ropa este planchada.

El cabello y barba perfectamente arreglado para los hombres.

En el caso de las mujeres, peinados sencillos poco producidos, el maquillaje debe ser sutil, evita los accesorios muy grandes y llamativos, de preferencia unos pendientes y dos anillos como mucho.

Las uñas son un elemento clave en nuestro rol personal, por lo que deberán estar bien cortadas, y las mujeres llevarlas en un solo tono, no en colores llamativos o con diseños.

La entrevista online, al igual que la presencial, aporta muchos datos del lenguaje no verbal que también tenemos que tener en cuenta, para ello mantén el contacto visual con el entrevistador.

Haz el esfuerzo de mirar a la cámara cuando hables y no a la pantalla del computador o celular. Siéntate con la espalda recta, el entrevistador no solo se fijará en tu rostros, sino también, en tu postura.

Más en Nueva Mujer:

Este es el calendario lunar para junio: será fin de semana de Luna llena Te contamos cuáles son los días para poder ver cada fase de la luna durante el mes de junio. Comenzamos con luna llena este fin de semana.

Conoce cómo tener un buen perfil en aplicaciones de citas Los expertos en citas comparten sus mejores consejos para curar la mejor versión de ti mismo en forma de perfil