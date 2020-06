Racismo y moda colombiana: la lucha desde lo digital

View this post on Instagram

Mi intención no es desviar la atención con esta foto de lo que estamos viviendo en este momento; pero la verdad me agobia y me frustra, remar en un río con muy poca agua. Tobias me tomo esta foto, “necesitaba respirar”. Tengo momentos que me dan crisis de ansiedad, empecé hacer terapia y aprendí a reconocer las razones, la injusticia es el generador más grande de mi ansiedad; gracias a la vida, Miss Balanta me ha cruzado el camino para poder trabajar y mitigar algunas de las injusticias que tanto me preocupan, escribir para ustedes me relaja un montón y puedo expresar lo que siento. Ayer hablaba con una amiga y le decía que uno escoge como se quiere sentir y yo desde hace mucho tiempo decidí sentirme bien, claro tener esa posibilidad de escoger van de la mano de varios factores, de los cuales no todos gozamos, pero igual para poder enfrentarnos a las injusticias nos tenemos que sentir bien, sensación básica de la vida. Yo admiro mucho el legado de NelsonMandela, que a pesar de haber pasado 27 años de su vida en la cárcel, se mantuvo firme en su objetivo, liberar a Sudáfrica del apartheid. Hombre no es que todos ahora tengamos que ser como Mandela, pero sí podríamos echarle agua al río para que las voces de liderazgo puedan remar como más facilidad. A mi todo lo que está pasando me duele, me aturde, pero a pesar de eso yo decido sentirme bien, esta la única forma de sacar energías para poder hacer lo que hago, sin pelear, si callar, sin oprimir. Mencionemos el controversial cuadro negro, que puede tocar sensibilidades, pero cuanto creen ustedes que puede ayudar a cambiar las narrativas de las comunidades afro en Colombia o en el mundo? No es el cuadro negro, es lo que nosotros podemos aportar para transformar el lenguaje, las posturas, la mentalidad racista; yo siempre he dicho, que sin políticas públicas que nos protejan para que abra la ventana de oportunidades, los esfuerzos que nosotros hagamos no serán en vano, pero con más dificultades. También aplica el dicho, la educación empieza en casa, que le estas enseñando a los niños? No podemos olvidar que vivimos una pandemia y emocionalmente estamos sensibles. Los leo, conversemos un poco. GRACIAS POR LEERME!