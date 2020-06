Los beneficios de la henna para lucir una melena sana

Si te has teñido el pelo y no has obtenido los resultados esperados o si quieres sanarlo, la henna es un producto natural que aporta unos beneficios que ayudan a obtener un pelo cuidado y sano.

El abuso de tintes, daña el cabello, especialmente a las mujeres que se tiñen una vez al mes para mantener el tono o eliminar las canas.

La henna, es un tinte natural que procede de las hojas de un arbusto llamado Lawsonia Inermis. Originalmente, su tono es rojizo o marrón pero en la actualidad hay una gama de todos los colores.

HENNA PARA ELIMINAR EL TONO COLORADO

El tinte rojo, en especial, es uno de los más complicados de eliminar.

En las peluquerías, requiere decoloración o varias sesiones para quitar el naranja que va surgiendo después cada lavado.

Si tu melena natural es oscura y la teñiste colorada, basta con que te apliques la henna castaña oscura.

Una de las gamas más conocida, es la henna egipcia.

La gran variedad de gamas de henna permite volver a tu color de pelo inicial y recuperar un tono, con un aspecto saludable y brillante. - Instagram

Las bolsitas, contienen la "tierra" comprendida en henna.

Depende de la largura del cabello, mezcla esa tierra con agua templada.

Déjala todo el tiempo que puedas (mínimo cuarenta y cinco minutos pero para resultados rápidos de tres a cuatro horas).

En el primer lavado, verás como el rojo ha desaparecido y vuelve tu color oscuro.

Para ir manteniéndolo, usa ese mismo tono cada dos semanas y en uno o dos meses, habrás recuperado tu tonalidad original, y lucirás una melena sana y brillante que además matiza las primeras canas.

HENNA PARA FORTALECER EL PELO,

La henna es antioxidante y aporta vitaminas y minerales a tu cabello.

Si está muy maltratado, le devolverá el brillo y otorgará más grosor.

Puedes adquirir la henna neutra, para sanar, fortalecer y dar brillo, manteniendo tu color original.

HENNA PARA MATIZAR EL COLOR

Si eres castaña, rubia, morena o pelirroja, y quieres matizar y destacar el color de tu cabello, aplica una henna un tono más fuerte de tu color natural.

Hazlo cada dos semanas y verás como tu melena muestra unos reflejos naturales y brillantes, similares a los de peluquería pero con un producto totalmente natural.

Importante: si tu cabello está demasiado castigado y seco, después de aclararte la henna, aplícate una mascarilla. Los resultados son inmediatos.

