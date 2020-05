Salma Hayek recuerda por qué ningún diseñador quería vestirla para los Oscar

La actriz Salma Hayek, es una de las mexicanas más reconocidas a nivel mundial, pues además de haber protagonizado miles de películas, ha continuado desarrollándose como productora de cine. Sin embargo su camino no siempre fue fácil, ya que antes de convertirse en una figura respetada y un ícono de la moda, Salma tuvo que luchar para ganarse un lugar en Hollywood.

A pesar de que ya han pasado varios años, la actriz recuerda siempre sus inicios, como la ocasión en que asistió por primera vez a los Oscar y ningún diseñador quería vestirla.

En un video realizado por Vogue en el que la actriz repasa sus mejores atuendos, Salma recuerda la primera vez que asistió a los Oscar como presentadora. Ella recuerda que en ese momento aún no era muy conocida, razón por la cual no muchos diseñadores estaban dispuestos a vestirla para un evento. En esa ocasión la famosa usó un vestido Armani, y mencionó que está muy agradecida con el diseñador Giorgio Armani por apoyarla al inicio de su carrera.

La protagonista de 'Frida', recuerda que ella decidió acompañar el vestido de lentejuelas con una tiara. En ese momento muchos le aconsejaron que no lo hiciera por qué sería pretencioso.

"Todos me dijeron que estaba loca, que era ridículo y pretencioso y todos intentaron convencerme de no hacerlo, mi manager, mi estilista, mi publicista. Pero yo decidí llevarla de todas formas ¿Sabes qué paso? que todas comenzaron a usar tiaras después de eso y nunca me dieron crédito por esa tendencia."