Eva Gómez aparece con similar look al de Raquel Argandoña en "Bailando por un sueño"

View this post on Instagram

Chocha con este nuevo desafío y agradecida por el cariño de tanta gente. Mucha éxito @bailandoc13 #bailandoporunsueño Stylist @benjaminvaldes_ Vestido @victormc_queen Makeup @maidagarcia.makeup Pelo @ Miguelpeinados Zapatos @patricioarevalo Fotógrafo @fihlihpeh