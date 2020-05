Cuidados indispensables de manos y uñas en cuarentena

Sabemos la importancia del exhaustivo lavado de manos que debemos hacer estos días para evitar el contagio de coronavirus. Y es probable que notes cómo el uso continuo de jabones ha resecado tu piel o debilitado tus uñas, ya que el agua y los productos abrasivos deshacen el manto hidrolipídico, la capa natural que protege la piel.

La manicurista Nicole Moreno (@nubenails) recomienda utilizar crema hidratante después de cada lavado. ¿Una buena idea? Dejar una loción en el velador y aplicarla todos los días antes de dormir.

Cada vez que las mojes, procura secarlas bien, porque la humedad puede favorecer la aparición de bacterias o infecciones en la zona de los dedos. Para cuidar tus cutículas, aplica 2 o 3 veces por día algún aceite humectante. Incluso el aceite de oliva que tienes en tu cocina sirve para lograr el mismo efecto.

Si tu problema son las uñas quebradizas, la experta sugiere usar un calcio fortalecedor. Es importante tener en cuenta que los fortalecedores de calcio duran máximo tres días, por lo que la mejor alternativa es retirarlo una vez cumplido ese período y volver a esmaltar.

Si no encuentras ninguno en casa, aconseja preparar uno, mezclando ajo picado muy fino con un esmalte transparente. Dentro de las propiedades del ajo, encontramos que ayuda a reparar la estructura dañada y que provoca que la uña crezca más rápido.

El mango tiene el secreto para tener una piel joven Una fruta deliciosa y refrescante también puede rejuvenecer tu piel.

Si prefieres evitar el olor a ajo en las uñas, recurre al aceite de oliva que, gracias a sus múltiples nutrientes, ayuda a endurecerlas. En un tazón, vierte tres cucharadas de aceite de oliva y remoja cada mano durante 10 minutos. Luego, estimula la circulación en la zona con masajes suaves. De esa forma, tus uñas absorberán mejor el aceite. Después, ponte unos guantes durante la noche antes de dormir y, a la mañana siguiente, retira los restos del aceite con agua y un jabón suave.

Otro buen aliado para el fortalecimiento es el vinagre de manzana. Está cargado de vitaminas y minerales que pueden mejorar la salud de tus uñas, eliminando infecciones y permitiendo que crezcan más gruesas. En un tazón con agua, agrega un par de cucharadas de vinagre de manzana. Remoja tus manos en este líquido por 10 minutos, luego sácalas y deja que se sequen.

Para protegerlas de la humedad o agresiones provocadas por el cloro o detergente, usa siempre guantes cuando vayas a lavar o a hacer labores que las expongan a productos químicos.

Otro punto que debes considerar es que, mientras más cortas las tengas, menos probabilidades habrán de que se acumule suciedad y te ayudará a mantener una buena higiene. En tiempos de coronavirus, prefiere las uñas naturales.

Para darle forma a la uña, la manicurista recomienda una lima de granulado 150 o 180, que son más finas y suaves, y no debilitan tanto la uña. Después, se puede pasar un pulidor para evitar que se astille. Si las usas demasiado largas, es mejor empezar cortándolas y luego limarlas.

¿Cómo retirar el esmalte permanente?

Si la cuarentena te pilló con la manicure permanente hecha, es mejor que leas este paso a paso que creó @nubenails antes de retirar el esmalte.

– Debilitar top coat que protege el esmalte (capa brillante) con una lima de gramaje 100/150 (idealmente gruesa para que sea más fácil). Con mucho cuidado, limar por encima de la uña hasta dejarla mate. Debes ser precavida de no llegar hasta tu uña natural para no dañarla y no limar más de lo debido.

– Pon quita esmalte (idealmente con alto porcentaje de acetona) en un algodón y cubre la uña por completo. ¿Siguiente paso? Envuelve con papel aluminio por 10 minutos. En este paso se recomienda poner aceite de cutícula o cualquier otro tipo de aceite sobre la piel alrededor, porque la acetona reseca.

– Cuando pasen los 10 minutos, verifica que el esmaltado esté blando y, con la ayuda de un repujador o palito de naranjo, retíralo hasta que no queden restos de esmalte.

– Lo ideal es pulir las uñas para eliminar los residuos y, posteriormente, aplicar calcio. Si vas a volver a pintarte con esmaltes tradicionales, usa un top y luego los colores.