Karen Bejarano revela cómo cambió sus hábitos y mejoró su cuerpo y mente

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Creo que sigue siendo un viaje en el que estoy. El acépteme tal cual soy me ha resultado bastante difícil con tanta crítica destructiva por parte de la gente, que ataca sin darse cuenta que al otro le afecta profundamente. Vivimos en una sociedad donde, al parecer, nadie se siente bien consigo mismo, y no deja que otros se sientan cómodos con lo que son. Por ende, aún estoy en esa etapa en donde todo lo que quiero realmente es estar bien conmigo y no con lo que ha otros les parece que está bien de mí.

¿Qué desayunas normalmente?

No siempre desayuno, porque hago ayunos intermitentes. Pero cuando lo hago, tomo café, me preparo mi pan con harina de almendras, y para acompañarlo, está la infaltable palta y el huevo.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

La palta.

¿Actividad deportiva favorita?

Me encanta el aire libre, así que lo que sea en ese ambiente me hace feliz. Nadar, trekking, bicicleta o running.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Un maquillaje luminoso, aplicar varias veces al día el Fixing Spray Rose de 3INA para que la piel se vea siempre fresca e hidratada y un rico café. ¡Esas son mis armas secretas!

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Siempre parto mi rutina con una limpieza profunda. Luego, agrego mis cremas para hidratar la piel y antes de la base, aplico Revitalizing Primer de 3INA, y a la base le pongo siempre dos gotitas de un aceite de la misma marca llamado The Oil Drops Detox. Luego, me aplico corrector sólo en las zonas que quiero iluminar, y doy profundidad con un polvo bronceador en el contorno de la cara. Aplico rubor en los pómulos e iluminador en el hueso que va debajo del ojo, pero sobre el pómulo y en el centro de la nariz. Luego me maquillo las pestañas, marco mis cejas, un lipgloss y listo. Si necesito un maquillaje más intenso, utilizó delineador y sombras.

¿Cómo cuidas tu piel?

¡Con todo! (ríe). Siempre desmaquillándome antes de dormir y aplicando cremas y filtro solar todos los días del año. Es súper importante hidratarse con agua. Me he dado cuenta, con los años, que te puedes comprar las cremas más caras y no sirven para nada si no tomamos la dosis de agua diaria que necesitamos.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Gracias a mis amigos de Estudio Peinarte. Ellos llegaron al rescate de mi pelo cuando lo tenía hecho bolsa de tanta cosa que me hice en un momento de depresión. Me han dado sólo buenos consejos para cuidarlo y, lo más importante, no abusar de la plancha o el secador. Actualmente, estoy utilizando una crema anti frizz de Pantene y la verdad es bastante buena y barata.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Sí, creo que lo más natural que puedo recomendar es hacerse cariño. Mi sicóloga una vez me dijo que debía cuidarme y le dije “pero si yo me cuido con la comida, hago ejercicios, uno cremas”, y me dijo: “¡No! Me refiero a hacerte cariño, a quererte y decirte lo importante que eres y lo linda que estás”. Y la verdad, es que me ha ayudado mucho. Creer que uno es bello y hacerte cariño al aplicar las cremas, por ejemplo, o al peinarse, es un consejo súper natural, gratuito y maravilloso para nuestra piel y alma.

¿Secreto de belleza heredado?

Mi mamá tiene 62 años y no los demuestra para nada. Ella sólo toma mucha agua y usa cremas (las que sean), pero todos los días. Y lo otro es cepillarse el pelo antes de ir a dormir, ojalá unos cinco minutos sin parar. Arrastramos así todos los aceites del cuero cabelludo hacia las puntas y eso mantiene el pelo fuerte y no necesitas lavarlo todos los días.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

No desmaquillarme cuando estaba muerta de cansada. A veces, tenemos días donde no queremos otra cosa que caer desmayadas a la cama, pero la verdad es que, aunque ya no pueda más de sueño, me desmaquillo y limpio mi piel, ¡aunque me duerma parada! (ríe).