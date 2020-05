Mascarilla de vinagre de manzana y café para acabar con la celulitis

La celulitis en un problema que nos molesta a la mayoría de las mujeres, pero existen ciertos remedios caseros para evitarlas y uno de estos es el viagre de manzana.

Se cree que la celulitis afecta de 80 a 90 por ciento de las mujeres adultas, principalmente en los muslos y las nalgas.

Aunque los investigadores no están seguros de las causas exactas de este problema estético, no se considera una amenaza para la salud. Sin embargo, a muchas mujeres que lo tienen no les gusta desde un punto de vista cosmético.

Vinagre de manzana para celulitis

Existen cientos de remedios caseros con vinagre de manzana para tratar la celulitis, muchos de estos tienen que ver tanto con el consumo oral como la aplicación tópica para reducir la celulitis e incluso para hacerla desaparecer.

Se dice que el vinagre de manzana es capaz de eliminar la celulitis gracias a que contiene potasio, magnesio, minerales y calcio.

Estas propiedades disminuyen la celulitis, eliminan toxinas y controlan el exceso de agua alrededor de los muslos y el estómago.

Por otra parte, el contenido de cafeína en el café lo hace sobresaliente para promover la circulación y vigorizar el flujo sanguíneo.

Simplemente mezcle 2 partes de agua por 1 parte de vinagre de sidra de manzana, añada café en polvo usado y agregue una gota de miel, frótelo y obtendrá un tratamiento natural contra la celulitis.

