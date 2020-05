La moda más lujosa en una época de miseria, contada por una diseñadora

María Eugenia Eguiazú tiene 28 años, estudió Diseño de Moda y hace un año que trabaja para la importante marca argentina Naíma.

Eguiazú comenzó cosiendo y "haciendo muestras"

Inició una pasantía de tres meses "donde aprendió mucho".

Al finalizarla, le ofrecieron un contrato como diseñadora.

La diseñadora admite que fue un proceso "muy duro descifrar cual era el perfil" de las clientas que buscaban.

" Para la colección de invierno 2020 nos dirigimos a un nuevo público y lanzamos una imagen muy potente, en línea con su nombre: Brillante. Buscamos a una mujer empoderada, decidida, sin complejos ni pudor para vestir brillos, escotes pronunciados o tajos. Nos enfocamos en la sensualidad, pensando nuestras prendas para situaciones sociales, elegantes, donde nuestra clienta quiera resaltar lo mejor de sí misma", describe.

Lo que María Eugenia ni el resto de sus compañeras vieron fue la llegada del coronavirus y el aislamiento social preventivo obligatorio que afectaría a todo el país.

La cuarentena sucedió un mes después de haber lanzado esta colección de invierno muy productiva.

"Estaba dejando muy buenas sensaciones pero se vio afectada por el cierre de todos los centro comerciales", confirma Eguiazú.

María Eugenia Eguiazú, es una joven diseñadora de la conocida marca Naíma de Argentina. Desde que llegó el coronavirus, han tenido que remar mucho para poder mantener la línea de sus colecciones. - Instagram

La solución, fue recurrir a la publicidad y a las ventas por Internet.

"Nos volcamos de lleno en la venta digital, como todas las marcas, para subsistir este momento, y aprovechamos para reforzar nuestra presencia en las redes sociales, ofreciendo vivos con nuestras mayores referentes para mantener fresco el contacto con nuestras clientas. La competencia entre marcas se trasladó a Instagram, y nos tocó reinventarnos para ofrecer un contenido más atractivo que los demás", explica.

Cabe destacar que la marca cuenta con más de 200 mil followers en Instagram

Asimismo, desde su equipo se encontraban trabajando en la temporada de verano.

Esta, iba a representar la mayor producción hasta la fecha.

La profesional, cuenta que su estrategia fue mantenerla "a una escala menor y buscando prendas versátiles más longevas".

Un entresijo fue que parte de la moda que habían creado se enfocaba en ambientes nocturnos y festivos.

Esto conllevó a modificaciones con la imposición del confinamiento.

Eguiazú comenta que ahora más que nunca destella el mundo virtual, y las redes sociales.

La intención del equipo es que "las fiestas no terminen, sino que se digitalicen".

No obstante, no se puede ignorar que la cuarentena ha originado nuevas costumbres que se reflejan en nuevos looks.

Un asunto en el que se profundizó fue en el diseño de los barbijos (tapabocas).

"Los barbijos son una prenda que pasó de ser atrezzo de películas a obligatoria para toda la población, y para una empresa de diseño es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Tuvimos profundos debates al respecto, y aunque al principio nos pareció frívolo hoy es una necesidad para toda marca tenerlos", asevera María Eugenia.

Para la diseñadora, los barbijos reflejan conexión con la realidad.

Informa, que también están produciendo alcohol en gel, para que las mujeres lo porten en sus carteras.

El aislamiento obliga a permanecer mucho tiempo en casa, motivo por el cual se busca ropa más cómoda.

Eguiazú, agrega que desde Naíma han incorporado na nueva línea homewear, con prendas confortables, pero fieles a su estilo.

Es un tema aparte la producción y los shootings con las modelos y fotógrafos.

Desde el equipo de Naíma, decidieron realizar la producción de fotos por videollamada.

La modelo se arreglaba sola, y con las instrucciones el fotógrafo desde su casa, ella misma tomó las fotos.

"Fue una campaña del equipo de marketing, nosotras nos encargamos del diseño y ellas tienen total independencia para desarrollar sus iniciativas", aclara

¿Qué hay después del Covid-19? ¿Afectará la pandemia a nuestra futura forma de vestir?

María Eugenia opina que es posible que no haya tantas salidas como antes pero que apuestan en su estilo festivo y lo adaptan a otros formatos.

"No sabemos que va a pasar en el futuro, pero creemos que la gente encontrará la manera de seguir sacando su lado festivo en Naima", sostiene.

No te pierdas el video en