La estilista Katherine Acuña revela el paso a paso de su rutina de maquillaje

1.- ¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Esto de aceptar es algo que te lo da el tiempo, aunque aún no lo acepto… y creo que nunca lo haré. Porque ver que tu cuerpo cambió por una enfermedad y sentirte juzgada sin tener arte ni parte, no es grato. Nuestra cultura siempre te juzga porque no estás dentro del patrón de la mina flaca y regia. Si tienes unos kilos demás, simplemente no perteneces y nadie se pregunta si es por algún tema de salud que estas así, o qué sé yo. Ha sido difícil sentirse empoderada en una sociedad que juzga. Pero gracias a que sé quién soy, es que me paro y digo: soy bonita, soy seca y vamos con todo.

2.- ¿Qué desayunas normalmente?

En casa jugos de fruta, a veces cereales o un omelette y no me puede faltar mi café con leche. En la oficina, un pan con huevo y un café latte… ahí no es tan sano jaja.

3.- ¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Leche. Amo la leche desde chica y aunque digan que no se debe tomar leche porque te hace mal… no la cambio.

4.- Actividad deportiva favorita.

Bailar. Amo bailar y como digo yo "vamos a votar las polillas".

5.- ¿Cómo te has mantenido activa durante esta cuarentena?

Trabajando… Soy trabajólica y eso me ha ayudado estar más centrada.

6.- ¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Cuando no hay que maquillarse para alguna ocasión especial, es muy simple. Siempre limpio mi piel día y noche. Diariamente me aplico también hidratante y contorno de ojos de Benefit.

Como hidratante uso la Total Moisture, que me encanta por la luminosidad que da, y como contorno de ojos el It's Potent, porque me ayuda con el color de la ojera y me baja las bolsas. Normalmente me aplico el primer POREfessional Hydrate, porque me gusta la sensación de frescura que tiene.

Corrijo con corrector las imperfecciones como las ojeras y distribuyo en forma sutil por el rostro lo que me queda en la mano. ¡Uso mucha mano siempre!

En ese caso me aplico el corrector Cakeless, pues al ser tan duradero no me preocupo de retocar más tarde. Un poco de polvo bronceante como el Hoola en los pómulos para dar definición en el rostro. Eso es importante. Máscara de pestañas también, ¡mucha máscara! En ese caso la Badgal Bang.

A veces delineo los ojos en las esquinas para rasgar más los ojos. Y no pueden faltar nunca mis cejas con Precisely My Brow, Goofproof y Gimme Brow, esto es casi tan importante como mi hidratante ¡Sin eso no salgo!

7.-¿Cómo cuidas tu piel?

A mis 42 años, casi 43, uno ya debe preocuparse y darse cariño. Cada dos semanas me hago un tratamiento de exfoliación y mascarillas. Diariamente, día y noche, me limpio la piel con agua micelar y aceite bifásico en los ojos para retirar maquillaje de ojos. Me aplico siempre un contorno de ojos e hidratante suavemente.

8.-¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Lo lavo día por medio o cada dos días, agua no muy caliente. A veces me aplico mascarillas de coco y me la dejo por la noche. Uso productos de limpieza para nutrición e hidratación y siempre una crema de peinar para pelo rizado. Mis rulos son porfiados y debo trabajarlos, pero sólo con mis manos, en forma de crunch. Nunca uso secador y la plancha la dejé. Antes no aceptaba mi pelo crespo y lo planchaba, hasta que me di cuenta que estaba matando mi pelo y que realmente mi estilo es ser ondulada. Amo mi pelo.

9.-¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Me encanta usar leche virginal, que me ayuda a la hidratación del rostro. Colocar el aceite de la vitamina E (cápsulas) en las cremas.

10.- ¿Secreto de belleza heredado?

Aplicar cremas que sean sobre tu edad. Por ejemplo: cuando tenía 25 años, usaba cremas para personas de 35, y así sucesivamente. Esto me lo dijo mi madre y de verdad le creo, porque a sus 60 y tantos casi no tiene arrugas. Y yo con mis 42, no se me ve tan mal la piel.

11.- ¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Cuando era más joven y estaba cansada, me dormía con maquillaje (18 a 24 años aproximadamente). Ahora no puedo, aunque esté muerta me desmaquillo y aplico mis cremas diariamente.

12.- ¿Qué lecciones te ha dejado este tiempo en casa que pudieras compartir o aconsejar?

Que puedes estar sola y ser feliz, pero que tu familia es lo más importante, que amo a mis cercanos y a la gente que se preocupa por cómo estás. Me ha enseñado a conocer quién es y quién no es tu amigo (me he llevado muchas sorpresas), que tus tiempos son importantes y muchas veces, cuando se tiene que correr todo el día, no los disfrutas. El hecho de ser trabajólica y estar en constante movimiento, me ha ayudado a no sentir la presión de esta cuarentena. Nunca me ha gustado la cocina, pero aprendí que puedo cocinar con amor para mí y regalonearme sanamente.