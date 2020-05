Sí, la piel también se estresa ¡Revívela con estos consejos!

Dicen que los ojos son las ventanas del alma y que por ellos podemos dejar ver todo lo que nos sucede. Personalmente, creo que en realidad es la piel la que habla directamente de nuestro bienestar y salud. No es casual que cuando nos sentimos bien, nos digan que estamos radiantes. En temporadas como la que estamos viviendo, de gran incertidumbre por el estrés, se ve afectada.

Períodos largos con angustia provocan que aumente la producción de histamina, lo que incentiva procesos alérgicos, agravando condiciones previas, por ejemplo, en pieles secas, pueden aparecer irritaciones, dermatitis y producirse picores y alergias inexplicables por contacto. La situación se ve agravada por la producción de cortisol, que el cuerpo libera en períodos de estrés, produciéndose desequilibrios hormonales, aumento de grasitud, aparición de granitos, además de interferir con la producción de colágeno.

Si a esto le sumamos la falta de sueño, que junto con el cortisol producen mayor deshidratación, nos damos cuenta que debemos darle un mimo extra. Si bien no existe crema alguna que nos ayude con la estabilidad emocional, sí la sensación de cuidarnos, no abandonarnos y hacernos cargo de nosotras mismas, es un buen aporte a la manera en la cual nos sentimos. En este minuto, resulta importante no dejar las rutinas de autocuidado, más allá de si veremos a alguien o no, ya que esto sólo tiene que ver con nosotros mismos.

En todos los casos, es fundamental la limpieza del rostro en la mañana y tarde. Si la piel se ha puesto grasa, es recomendable alguna espuma que saque el exceso de cebo. Me gusta mucho el limpiador de Hada Labo con ácido hialurónico, pues limpia bien y no deja la cara con sensación grasosa. Si tienes granitos, te recomiendo sumar una exfoliación semanal.

Utiliza algún hidratante en gel, liviano y no graso. La marca Nuxe tiene una línea multi corrección en gel, que combate el estrés, otorga luminosidad y deja un acabado mate. En tu rutina nocturna, incluye, además, algún producto con ácido glicólico para ir disminuyendo imperfecciones y marquitas (comienza con un porcentaje bajo de ácido y vas aumentando según la tolerancia de tu rostro).

Si tu piel está muy irritada y tiene poca tolerancia, recomiendo hacer limpiezas muy suaves, con aguas micelares (Bioderma funciona bien en pieles muy sensibles), agua tibia, evitando refregar. Sufro de varias afecciones, y siempre encuentro un gran alivio en el uso de aguas termales para refrescar y en el tónico, de la marca Origins, Mega-Mushroom Relief & Resilience. Lo amo, es muy hidratante y calma muchísimo. Se usa antes de las cremas habituales.

Otro efecto que se produce es la ralentización de la irrigación de la piel, deshidratándola y destruyendo la capa hidrolipídica que la protege. Por eso que es muy importante aplicar, en pieles secas, los emolientes adecuados para mantenerla tersa y protegida.

Ayuda mucho sumar a este proceso un masaje en el rostro. Por las redes sociales podemos ver cómo muchas utilizan rodillos de piedra, para ayudar a que penetren mejor los ingredientes. Para pieles muy secas, un masaje nocturno, con algún aceite como el Q10 de Nivea, ayuda muchísimo a su luminosidad y salud.

Existen productos especialmente formulados para combatir los efectos del estrés, por ejemplo, el sérum Advance Genifique Sensitive, de Lancôme, es una muy buena inversión, por su alta concentración de vitamina E y ácido ferúlico.

La vitamina C es una gran aliada para estas temporadas. Me encanta aplicar tratamientos en ampollas. La marca Isdin tiene una línea que es maravillosa, que además de vitamina C, contiene ácido hialurónico y antioxidantes. La aplico en la noche y a la mañana siguiente el cambio es notable.

Para terminar, aprovecha la abundancia de mascarillas hidratantes, purificadoras, energizantes, que existen en el mercado. Un minuto de relajo. ¡Es momento de cuidarse!