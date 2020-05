Lucila Vit revela los dos alimentos clave en su dieta

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Nunca fui acomplejada por mi cuerpo e hice deporte toda la vida. Desde los 15 años empecé a ir al gimnasio y ahora le dedico tiempo. Me motivo porque es lo que me apasiona y, por lo mismo, me encanta mostrar lo que sé para poder ayudar a los demás. En mi cuenta de Instagram siempre comparto mis rutinas.

¿Qué desayunas normalmente?

El desayuno es el momento del día en que más disfruto, así que me gusta hacerlo tranquila. Normalmente, desayuno huevos, una o dos porciones de frutas, avena, medio batido de proteínas, frutos secos y un café o mate.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

¡El huevo y el pescado! Podría comerlos todos los días de mi vida, no me aburren y me encantan.

Actividad deportiva favorita.

Todas las actividades me gustan y trato de variarlas para que no se vuelvan monótonas. En estos días de cuarentena me sumé a la campaña #YoEntrenoEnCasa y #YoEntrenoConReebok, y traté de hacer rutinas con implementos que todos tenemos en la casa. Siempre comento que es importante el uso de unas buenas zapatillas, así que yo estoy usando las HIITTR de Reebok que amo y recomiendo, porque sirven para todo tipo de actividad física y son comodísimas.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

El maquillaje y masajitos en la zona de las ojeras siempre ayuda bastante.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Si no tengo la obligación de hacerlo, no me maquillo. En la mañana limpio bien mi piel, aplico tónico, luego sérum y por último, mezclo mi crema hidratante con protector solar factor 50 con color. Eso me protege del sol, ayuda a tapar mis poros y me da otro semblante.

¿Cómo cuidas tu piel?

Haciéndome, al menos una vez al mes, limpieza de cutis, aplicando mascarillas y cremas hidratantes y manteniéndola limpia día y noche. La buena alimentación es fundamental para el cuidado de nuestra piel, todo lo que ingerimos se refleja por fuera.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Trato de cortármelo una vez cada dos meses y me hago tratamientos en la peluquería. En casa uso buenos productos, en eso no escatimo.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Tomo agua en vez de refrescos artificiales, y uso aceite de coco para todo. ¡Es realmente maravilloso! Sirve para cocinar, para el pelo, la piel, como desodorante y hasta para limpiar los dientes. El no fumar ni tomar alcohol, también ayuda mucho.

¿Secreto de belleza heredado?

Mi abuela fue reina de belleza y siempre me decía que tenía que comer sano, cuidar mi piel y mis uñas. Recuerdo que siempre se aplicaba crema para todo, así que yo también cuido esos detalles.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Mi mal hábito es que mastico chicles todo el día y no puedo dejarlo (ríe). Sé que no aporta nutrientes y no es algo que haga bien, ¡pero me encanta, lo asumo!