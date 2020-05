Cómo cortarse el flequillo en casa

Algunas personas con flequillo no pueden controlar la ansiedad de cortárselo ellas mismas ante la imposibilidad de ir a la peluquería.

Cristina Santoveña, explicó en la 100 alguna técnicas para que no ocurra un desastre.

Para cortar el flequillo, la especialista aconsejó "cortarlo en seco y estando peinado para que no se encoja".

Santoveña agregó que un error muy frecuente es fruncir el ceño mientras se pasa la tijera.

Más de una famosa ha confesado que se corta el pelo y el flequillo desde casa.

Un caso es de Úrsula Corberó que confesó que lleva tiempo haciéndolo incluso antes de la cuarentena.

La actriz de La Casa de Papel, declaraba en una entrevista en el programa español La Resistencia, que se los cortaba cuando "empezaba" a agobiarla.

"Me lo corto yo sola desde hace bastante tiempo incluso en el rodaje. Cuando veo que tengo pelos del flequillo que se me vienen a la cara y me tapan las cejas, me agobio".