La cuarentena podría estar ocasionado estos problemas en tu piel y no lo notas

Los efectos de la cuarentena van mucho más allá de los sospechados o conocidos. No solo es el aburrimiento que a veces ataca, la limitante en tus actividades cotidianas o aislarte de tus seres queridos, también puede tener efectos en tu piel.

Si últimamente has notado que tu rostro ha cambiado o cualquier otra parte de tu cuerpo presenta diferentes texturas, esto es debido a factores emocionales y el cambio de entorno que ahora te rodea.

Cuarentena, ¿enemiga de la piel?

Si tienes la piel opaca y rugosa puede deberse a que has descuidado un poco tu rutina de cuidado pensando que quizás no es tan necesario ya que no te expones a la calle ni al maquillaje.

Esto es un error ya que debes exfoliarte para retirar las células muertas, limpiar el cebo natural que produce el cutis e hidratar diariamente para mantener la lozanía.

Si este no es tu caso pero aparecen otros signos como tenerla más grasosa, irritaciones, acné o está muy reseca, hay unos culpables.

La piel es sensible a los cambios. - Pixabay

Los enemigos que te están afectando son el estrés, la calefacción y la falta de luz natural, que generan alteraciones según la revista Hola.

Este nuevo tipo de estrés y la incertidumbre que genera hace que tu cuerpo no sepa muy bien cómo manejarlo y lo exteriorice a través de irritaciones, dermatitis atópicas, acné, manchas, sequedad, arruguas y descamación, de acuerdo con la misma fuente.

Asimismo estar en casa, con ambientes secos y calurosos, ocasiona un aumento de las imperfecciones porque "la epidermis no tendrá agua suficiente para mantenerse en perfectas condiciones y perderá la elasticidad", dijo la especialista Sonia Márquez al citado medio.

Por este motivo, es importante mantener una temperatura estable de forma agradable e hidratarse conscientemente.

Por último, si tienes muchos días sin exponerte a la luz solar debes incluir a tu rutina productos y cremas con antioxidantes y vitamina C para recibir los beneficios y evitar la aparición de manchas cuando salgas de nuevo a la calle.

