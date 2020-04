Diseños para decorar las uñas de tus pies en casa

View this post on Instagram

割れた足の爪がやっと伸びたー。 #ネイル #ジェルネイル #ジェル #フットネイル #カーキグレー #在宅ネイル #ワンカラーネイル #プチプラネイル #セルフネイル #シンプルネイル #ネイルデザイン #nail #gel #gelnails #footnails #khaki #nails #selfnail #네일 #네일디자인 #네일아트 #젤네일 #젤 #셀프네일 #셀프네일러 #심플네일 #카키 #풋네일