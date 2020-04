Mascarilla de miel y huevo para combatir el cabello reseco

El cabello es un aspecto importante para toda mujer, destaca su feminidad, belleza, le aporta seguridad y autoestima para levantarse todas las mañanas y comerse el mundo, entonces toca cuidarlo, mimarlo y dedicarlo un tiempo extra para que siempre se vea radiante.

Si estás notando que tu cabello no está saludable, si lo vez sin vida, que el cabello no toma forma, si el frizz se hace presente y que no logras domarlo, entonces es momento de darle una dosis extra de cariño y ponerse en acción para recuperarlo y lucir perfecta, hermosa y saludable como tanto te gusta.

Te dejamos la receta de la mascarilla de miel y huevo para el cabello reseco

Ingredientes:

5 cucharadas de aceite de oliva

2 yemas de huevo

3 cucharadas de miel

Modo de preparación

Mezcla bien todos los ingredientes y aplícalo en tu cabello húmedo de medio a puntas. Colócate un gorro y déjalo actuar por 15 minutos.

Luego enjuaga la mascarilla con abundante agua, una vez enjuagada, lava tu cabello como habitualmente lo haces.

Esta mascarilla puedes aplicarla una vez a la semana y notarás como tu cabello va cobrando vida recuperando la salud de tu melena y viéndote cada vez mejor.

Intenta en este período evitar el uso de secador y plancha para no seguir dañando el cabello. Cuando se recupere la melena hazlo muy de vez en cuando.

Te invitamos a ver en video: