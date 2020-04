¡Como Cruella de Vil! China Suárez muestra el resultado de su decoloración en cuarentena

El aburrimiento por la cuarentena ha hecho que muchas personas opten por hacerse osados cambios de looks. Una de ellas fue la actriz argentina China Suárez, quien sorprendió con una radical decoloración.

Sin mierdo a equivocarse y con una gran osadía, la pareja de Benjamín Vicuña agarró una tintura y se decoloró todo el flequillo. Así se pudo ver días atrás en una historia compartida por la transandina donde escribió "shit happens" (cosas que pasan, en español).

La actriz, compartió una storie en su Instagram mientras se teñía el pelo.

Ahora, Suárez mostró en su cuenta de Instagram una serie de fotos y un video con el resultado de su cambio de look y es realmente asombroso.

En la secuencia se puede ver a la ex modelo peinada con ondas hacia atrás y su flequillo en rubio platinado enmarcando su rostro.





"BASTA! Te queda bien hasta look pekinés!", "Que potra x favor", "No puede ser real esa cara", "Quién pudiera ser más perfecta", "Te queda todo bien china, que envidia", "Ese look me hace pensar en Cruella de Vil, solo que vos sos tan pero tan dulce", fueron algunos de los comentarios.