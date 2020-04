Productos de belleza a los que no les prestas la suficiente atención y es un absoluto error

No culpes a tu mala memoria. Aún no te has enamorado de algunos productos de belleza porque no conoces a profundidad todas las maravillas que pueden aportarte y por eso están en el fondo de tu tocador o tu bolso.

Estos ofrecen protección a zonas de tu cuerpo que usualmente puedes dejar olvidadas o bien, te aportan grandes beneficios que se traducirán en mejor calidad de vida, y un físico más bonito, a futuro.

Contorno de ojos

Todavía hay muchas mujeres que no lo incluyen dentro de su rutina, a pesar que los ojos tienen la piel más sensible que el resto del rostro y cuerpo.

Especialmente si superas los 30 años, debe ser un elemento fundamental debido a que te aleja de la aparición de las líneas de expresión por el envejecimiento.

Asimismo, hidrata, protege de agentes externos y evita la retención de líquidos.

Bálsamo de labios

No todos tus labiales tienen las propiedades humectantes que necesitas, al contrario, algunos de ellos pueden ocasionarte el efecto contrario.

Un buen bálsamo permitirá protegerlos, repararlos y nutrirlos, alejándote de las molestas grietas o resequedad. Es preferible que utilices aquellos que son neutros, de acuerdo con la revista Mía.

Crema de manos

Tus manos están expuestas a muchos daños así que necesitas darle cariño con humectantes que ayuden a conservar la suavidad, firmeza y estética que no solamente te da una buena manicure.

Sérum

Este es uno de los productos de belleza con alta concentración de ingredientes activos que alcanzan lo más profundo de la piel por lo cual te aporta mucho a la hora de cuidarte.

Pueden empezar a utilizarse a cualquier edad pero debe ir acorde al tipo de piel y te ayudarán a reparar daños existentes, según Cuídate Plus.

Protector solar

Y por supuesto, no podía faltar el protector solar que es tu mejor amigo por siempre.

Previene el envejecimiento prematuro, la aparición de arrugas, manchas y líneas de expresión, asimismo de broncearte o desarrollar enfermedades relacionadas a su exposición.

