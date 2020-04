Los productos que deberías evitar para no empeorar tu acné

Hay una serie de productos, tratamientos y alimentos que empeoran los brotes de acné que puedas tener en el rostro, por ello, es conveniente que los apartes de tu rutina para empezar a sanar el problema en tu piel.

El acné no es exclusivo de la adolescencia aunque es allí cuando usualmente comienzan los dolores de cabeza. Además, existen diversos tipos (no solo que consiste en granos muy enrojecidos), así que puedes estar padeciendo y no saber.

Un rotundo no

Las cremas pueden ser tus aliadas pero estas obligatoriamente deben estar indicadas para el acné. Si empleas una crema comedogénica, es decir, que obstruye los poros de la piel pudiendo ocasionar puntos negros, podría empeorar el problema.

Asimismo si abusas de productos que tengan ingredientes como el ácido salicílico estos tienden a resecar e irritar mucho la piel ocasionando más brotes, reseñó Vogue.

Si tienes tendencia al acné, debes usar cremas no comedogénicas. - Unsplash

Sin embargo, también sucede en algunos casos que debes utilizar constantemente la crema para que haga efecto.

Unas de ellas son las de reinoide, que necesitan tiempo e incluso pueden ocasionar que los granos empeoren antes de empezar mejorar, conforme a la misma fuente.

Otro efecto perjudicial es probar de todo al mismo tiempo, por lo que la piel empieza a mostrarse más seca y a originar brotes peores.

Igualmente comprueba que no seas alérgica a cualquier ingrediente que te estés aplicando, esto también podría ser una causa de retroceso.



Otros enemigos del acné

Del mismo modo, los alimentos que están relacionados con ese padecimiento son la leche, dulces, golosinas, pan, pasta o cereales hechos con harinas blancas que contienen alto índice glucémico, según Cultura Científica.

Huye también de tomar mucho sol puesto que es una falsa promesa el mito de que seca el acné, al contrario, estarás empeorándolo.

Por último recuerda que cada persona tiene un caso particular así que deberías seguir las recomendaciones de tu especialista de confianza.

