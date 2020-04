Señales en tu piel que te dirán si estás envejeciendo antes de lo que deberías

Si tienes menos de 30 años y empiezas a notar finas líneas de expresión o arrugas más pronunciadas que hasta hace poco no estaban ahí, podrías estar padeciendo envejecimiento prematuro.

A partir de esa edad es cuando el cuerpo experimenta cambios fisiológicos y morfológicos, por lo que deberían comenzar las rutinas de bellezas para combatir las arrugas.

La presencia de estos signos se produce por la degeneración progresiva de las células, lo que convierte a los antioxidantes en tus mejores amigos para retrasar el proceso.

Seis alimentos ricos en vitaminas y antioxidantes que frenan el envejecimiento Estos son los alimentos que verdaderamente tienen el secreto de la “eterna juventud”.

Algunos responsables de presentar señales que no van acorde a tu franja etaria pueden variar desde factores ambientales y otros como el tabaco y alcohol, la exposición prolongada al sol, la contaminación, el estrés, comer mal, no beber suficiente agua y no dormir lo suficiente cada noche.

Arrugas

Estas son las indicadoras de la vejez por excelencia. Todas entran en pánico solo de pensar en ellas y muchas otras invierten miles de dólares para taparlas.

En principio inician con finas líneas, aumentado en cantidad y en tamaño. Los lugares más comunes son los ángulos externos de los ojos y progresivamente se manifiestan en las mejillas, frentes y cejas, expresó Antiaging Shop.

Piel sin tonificación ni firmeza

La piel no se nota tan tonificada especialmente en las áreas del cuello, pecho, escote y por supuesto, el rostro, donde ahora ha asumido flacidez y está reseca.

A partir de los 30 años, los cuidados en la piel deben incluir ingredientes antienvejecimiento como el retinol. - Unsplash

Manchas

La aparición de manchas, además de ser una alerta para otro tipo de enfermedades como el cáncer, puede significar un aceleramiento de este proceso. Algunas marcas oscuras y ojeras más pronunciadas también son parte del resultado.

Párpados caídos

La piel de los párpados es la más delgada del cuerpo, por esta razón los primeros signos de envejecimiento siempre inician cerca de esa zona.

Observa tus manos

Las manos es una de las áreas con mayor exposición solar por lo que la edad fácilmente se puede notar en ellas con arrugas y manchas, explicó Vanguardia.

