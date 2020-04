Marlene Favela se une al pillow challenge con un sexy look de botas largas

Marlene Favela se encuentra en cuarentena junto a su familia, razón por la cual ha compartido con sus seguidores las actividades que realiza dentro de casa. Una de ellas ha sido participar en el reciente 'pillow challenge', que han popularizado varias influencers en redes sociales.

El reto, consiste en atar una almohada con un cinturón para crear una especie de vestido. La famosa combinó su almohada blanca con botas largas color negro y lentes de sol.

Desde el inicio de su cuarentena, Marlene ha expresado que no se siente mal por no poder salir, sino que lo ve como una oportunidad para la introspección.

"Este encierro no me atormenta, lo veo como una posibilidad de buscar en mi interior y descubrir cosas todos los días!!!! Gracias Dios por esta vida hermosa que me regalaste!"