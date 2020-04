Así es la lujosa cuarentena de América Fernández frente al mar

View this post on Instagram

#UnidosSalimosDeEsta Gracias hijo @alexfernandez.g por tan lindo reto. He cumplido con donar despensas 👌 Estamos pasando por tiempos muy difíciles en todos sentidos. Apoyemos de acuerdo a nuestras posibilidades a esas personas que viven al día y hoy sufren por no tener ingreso alguno. 🙏 Mi donación fue a través de un grupo de personas que junto con el señor Rafael Barrios, quien tiene un negocio en el mercado de Abastos en Guadalajara, tuvieron a bien tomar una iniciativa para apoyar en estos momentos a las personas más necesitadas. Ellos están armando despensas con artículos de despensa básica por $200.00 pesos cada una y posteriormente las reparten en los puntos de la ciudad que más lo necesitan. A quien le interese ayudar por este medio, puede depositar a la siguiente cuenta. JJR ABASTOS SA DE CV Número de cuenta: 0432488687 Clabe interbancaria: 072320004324886876 Banco:BANORTE RFC del banco: BMN -930209-927 El que quiera factura, se las proporcionan sin problema. En caso que quieran contactar directamente a las personas de esta iniciativa, por dudas o facturación, me dicen y les paso en privado su contacto. Cada uno podemos decidir el número de despensas que estemos dispuestos a donar…puede ser una, dos o las que sus podibilidades les permitan. Todo suma! Claro que también pueden ayudar de otras maneras y por otros medios, yo sólo quise compartirles esta posibilidad a la que mi hijo y yo nos unimos, pero todo aquel que pueda apoyar, donde pueda hacerlo, beneficiará a muchas personas que lo necesitan. Lo más importante es ayudar en estos momentos. #UnidosSaldremosDeEsta. Dios los bendiga!❤ Yo nomino a: @cherrychriss @lamore75 @alefez11 @sandradlv @corraldepollitos