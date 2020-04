Cuarentena: Consejos para combatir los brotes de granos en el cuerpo con remedios caseros

Entre las partes de nuestro cuerpo que a veces más olvidamos está consentir nuestra piel en general, fuera del rostro. Aprovecha esta cuarentena para combatir los molestos brotes con remedios caseros fáciles de hacer.

Estos pueden aparecer debido a que los brazos, muslos y espalda son propensos a acumular grasas y toxinas, generando la aparición de las espinillas que perjudican estéticamente a tu piel.

Piel renovada en cuarentena

Para despedirte de las apariciones leves puedes acudir a la mascarilla de bicarbonato de sodio.

Se debe aplicar dos cucharadas del producto con agua hasta formar una pasta homogénea que deberás dejar reposar en el área por varios minutos antes de retirar.

En el mismo sentido, puedes hacer lo mismo con aspirina. Se obtiene después de moler cuatro pastillas y agregar agua, siguiendo las anteriores recomendaciones.

La naturaleza también pone a tu disposición el aloe vera y la miel, con propiedades antibióticas, que ayudarán a disminuir su apariencia luego de aplicar en los barritos.

La clave está en la constancia en la aplicación de los remedios caseros. - Pexels

También puedes mezclar la miel con vinagre o arroz, haciendo otras opciones de mascarillas para que alternes aplicando entre dos y tres veces por semana para ver los resultados.

Ten en consideración que no debes extirpar los granos puesto que eso solo empeora la situación si no sabes cómo hacerlo correctamente, además que es una solución pasajera si no atacas el problema de base.

Igualmente evita rascarlos puesto que esto incrementa la irritación y resequedad en esa zona.

Otras soluciones

Para evitar que empeoren o sigan apareciendo es importante tomar mejores medidas de higiene de forma profunda, como exfoliaciones, y verificar la calidad del agua con la que te duchas.

Asimismo trata de comer más saludable, no utilizar demasiado detergente a la horar de lava la ropa, hidratarse bien durante el día y no te estreses de más a pesar de la cuarentena, ya que las emociones inciden en la mala eliminación de las toxinas.