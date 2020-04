modaparatubolsillo: Cómoda y fabulosa en tu home office

View this post on Instagram

GIRL POWER: ¿Cómo convertirte en Ejecutiva o emprendedora Exitosa? Cada vez son más las mujeres que triunfan en el ámbito laboral y toman cabeza en los negocios. Una gran arma para ellas es su imagen, su vestuario, sus accesorios y su actitud, de ahora en adelante empieza a verlas como una herramienta para comunicar los mensajes correctos: seguridad, credibilidad e individualidad. Sigue las siguientes recomendaciones para convertirte en una de ellas: El Maquillaje: Tu carta de presentación El maquillaje no debe ser muy cargado y debe lucir natural. Debemos crear un look que te dé un aspecto fresco y arreglado. ¿Qué accesorio uso? La regla para una ejecutiva se limita al uso de 3 accesorios. Esto incluye cara, cuello y manos. Los accesorios deben ser pequeños para que no generen distracción ni visual ni auditiva. Los zapatos: Tu poder Te recomiendo invertir un poco más en unos zapatos de buena calidad con algún detalle diferente que aporten versatilidad y modernidad. El color más versátil es el color piel, desnudo o neutro. Mi recomendación: Busca marcar tu marca personal por medio de la imagen, algún detalle que te caracterice y porque siempre te recuerden, ya sean tus accesorios, tu peinado, tus zapatos o tu personalidad. Para más recomendaciones nos vemos todos los lunes en “sala de moda” por @tvcsaboreando canal 5 #quito #modaparatubolsillo