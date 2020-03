Mascarilla de mango y plátano para lograr rizos perfectos

Si tu cabello es rizado, pero notas que tus rulos no estás hidratados y no caen tu cabello como debería logrando que tu peinado no quede como a ti te gusta, entonces es momento de ponerle un poco más de cariño y buscar una alternativa para hidratarlo.

Es por ello que en esta nota te presentamos la receta de una mascarilla de mango para lograr unos rizos perfectos y lograr que tu cabello esté perfectamente hidratado.

Esta mascarilla te permitirá tener una hidratación rápida, te dejará el cabello manejable, moldeable y lo mejor es fácil de hacer.

Te dejamos la receta de mascarilla de mango para rizos perfectos:

Ingredientes:

4 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de aceite de coco

2 plátanos maduro

1 mango

Modo de preparación

Inicia pelando y cortando las frutas, luego lleva todo a la licuadora y una vez lista una pasta uniforme aplica en el cabello limpio y seco. Una vez la mascarilla en todo el cabello coloca un gorro de baño plástico y dejar actuar mínimo 30 minutos, máximo 120 minutos.

Pasado el tiempo retira con abundante agua fresca y de inmediato notarás tu cabello suave y fácil de peinar. Esta mascarilla dependiendo de cómo se encuentre tu cabello puedes aplicarla 1 vez a la semana o cada 15 días.

