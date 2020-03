Estos diseñadores dejan de lado la ropa para hacer mascarillas y ayudar a los médicos que luchan contra el coronavirus

Debido a la crisis de coronavirus, algunos de los diseñadores más reconocidos en la industria de la moda, han decidido dejar de lado los vestidos de alta costura para comenzar a fabricar mascarillas médicas para el personal que trabaja en los hospitales.

Uno de ellos fue Christian Siriano, quien contactó directamente al gobierno de Nueva York para obtener los permisos e instrucciones necesarias para comenzar a producir mascarillas. El diseñador anunció a través de redes sociales que las 10 costureras de su taller comenzarán a fabricarlas siguiendo las medidas de prevención necesarias.

Los Angeles Apparel y Dov Charney, compañías productoras de ropa, han comenzado a producir mascarillas, así como vestimenta quirúrgica para los médicos del país.

We will be making a few versions of this in order to help as many people as we can. Here is the process so we can get a perfect fit. More to come thank you everyone we hope to get these to the right people ASAP pic.twitter.com/Pow7H4D0xT

— Christian Siriano (@CSiriano) March 20, 2020