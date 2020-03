Billie Eilish se desnuda públicamente y da una lección contra el body shaming La cantante se rebeló en contra de las críticas y estereotipos en plena tarima.

Si algo nos ha dejado claro la cantante estadounidense, Billie Eilish, es que no teme romper el molde. Recientemente, la joven de 18 años, se desnudó en un concierto de su gira ‘Where do we go? en Miami para ir en contra de aquellos que la critican por su cuerpo y el particular estilo que la caracteriza.

Desnudo contra los detractores

Una cabellera verde con degradados en negro, uñas largas postizas y una irreverencia magnética que no solo ha conquistado al mundo de la música sino también de la moda, Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, llevó hasta el extremo los reclamos por su estilo andrógino que ocultaba su cuerpo, desnudándose para quedar únicamente en sujetador.

.@BillieEilish showed off her body in visuals during an interlude at her concert in Miami. pic.twitter.com/zhj3lHNH4b — Pop Crave (@PopCrave) March 10, 2020

“Si uso algo con lo que me siento cómoda, entonces no soy mujer. Si muestro mis atributos, soy una puta. Aunque nunca han visto mi cuerpo, me siguen juzgando”, dijo en medio del espectáculo, al que asistió Jennifer Lopez.

"Hacemos suposiciones de las personas basadas en su tamaño, decidimos quienes son y lo que valen. Si uso más, si uso menos ¿eso en qué me convierte? ¿Qué significa? ¿Mi valor se basa en tu percepción?", se escuchaba en un vídeo que mostraba a la californiana desprendiéndose de un vestido negro.

“Me he sentido muy odiada recientemente”: Billie Eilish llora por culpa de los haters al recibir el premio Brits 2020 en Londres La cantante estadounidense en un emotivo mensaje habló del efecto de las redes sociales en su vida, las cuales le "han arruinado su vida"

La ganadora del Grammy ha tenido que convivir con toda clase de opiniones desde que salió al estrellato a sus 13 años, gracias al tema Ocean Eyes que se popularizó en las plataformas SoundCloud y Youtube. Con el tiempo ha acompañando su carrera musical con poderosos mensajes que invitan a sus seguidores a reflexionar sobre salud mental y body shaming, es decir, la ridiculización a una persona por su aspecto físico.

De hecho, en otras ocasiones ha confesado para la revista Rolling Stone que "nunca estuve a gusto con ropa tan minúscula. Estaba siempre preocupada por mi aspecto. (…) No podía mirarme en el espejo", razón por lo que empezó a optar por ropa holgada y de colores vibrantes.