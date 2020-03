Conoce los modelos de zapatillas que reinarán esta temporada

¿Zapatillas sólo para hacer deporte? Ya no. Hace años vemos cómo este tipo de calzado dejó el espectro deportivo y es aceptado en eventos, trabajos y ceremonias solemnes. Una parte clave de la historia del vestir y la moda, popularizadas durante los ochenta de la mano de Michael Jordan con sus Nike Air, y por Run-D.M.C. con una de las canciones más famosas del rap: My Adidas, éxito que los llevó a sacar su propia línea de sneakers. Dos colaboraciones artísticas, deportivas y de diseño que lograron establecerse el mercado que conocemos hoy.

“Es un calzado que está totalmente incorporado en nuestro día a día. Antes, casi todo el mundo en el trabajo usaba zapatos y el viernes cambiaba a zapatillas; ahora hay modelos que permiten flexibilizar esta imagen”, cuenta Isis Miralles, asesora de imagen (@consultoradeimagen).

Para Sebastián Gutiérrez (@seba3d), youtuber, influencer y consultor de moda especializado en zapatillas, actualmente este calzado se integra a cualquier look sin problemas, lo que nos lleva a cambiar la percepción que teníamos de éste. “Ahora las marcas no sólo se concentran en generar zapatillas deportivas, sino que también para usar en el día a día”, asegura.

Tenemos tanta variedad que, sea cual sea la ocasión, seguramente encontrarás la que necesitas. Zapatos con tecnología y comodidad, zapatillas que parecen zapatos, incluso sneakers de lujo. “Cuando los productos llegan al rubro del lujo significa que es una tendencia que llegó para quedarse”, agrega Gutiérrez respecto a casas de moda, como Prada, Balenciaga o Gucci, que buscan nuevos públicos mediante este tipo de calzado.

La colaboración entre los raperos y grandes marcas es sólo el comienzo de un fenómeno que consideramos normal: reconocidos nombres de la moda se vinculan a personajes de las artes, el entretenimiento y los deportes, para hacer un trabajo en conjunto atractivo para el consumidor. “Una tendencia clara es que los millennials pagan grandes sumas por colecciones limitadas de colaboraciones. Incluso, pueden llegar a comprar dos pares: uno para usar y otro para coleccionar”, expone Miralles.

Slouchy y Wide leg: conoce los modelos de jeans que serán tendencia este otoño El jeans tuvo una notoria presencia en las pasarelas internacionales de moda a inicios de año. Esta prenda clásica, infaltable en nuestro clóset, se reinventa para seguir deleitándonos con su estilo y comodidad.

Las que vienen

La consultora de imagen revela que “las últimas semanas de la moda nos dejaron claro que las zapatillas van con todo: abrigos, trajes de dos piezas, faldas, vestidos vaporosos, y se perfilan como lo más usado este invierno, junto con las botas”.

Para Isis, esta temporada hay que innovar con nuevas tonalidades. “Vienen los colores pasteles, zapatillas con metalizado, terraplén y el neón, que veremos desde las líneas deportivas hasta las grandes casas como Chanel”. En su mayoría, continuando con la línea ya clásica de las Disruptor de Fila, ideales para usar con looks formales, como un chaquetón o vestidos en cualquier largo.

Las popularmente conocidas chunky, traídas de los noventas por Skechers y sus modelos D'Lites, reconocibles por su diseño abultado, mantienen su reinado, aunque deberían tener algunas modificaciones. “Hace dos o tres años, vimos esta explosión que empieza a ir en baja, sin embargo, la silueta grande seguirá presente y lo que se rescata de esta moda es la plataforma, que veremos tanto en calzado masculino como femenino”, vaticina Sebastián sobre esta tendencia también acaparada por Balenciaga, gracias a su modelo Triple S.

“Desde el año pasado vemos el rescate de siluetas retro runners, clásicas de los años setenta. También presenciaremos mucha utilización de color blocking, muy propio de los noventa. Vamos a ver muchísimos colores. La zapatilla abultada y con estética de trekking es una tendencia arriesgada que aparece, además del modelo Nike Shox que volvió para quedarse el 2019. Quienes hayan vivido a finales de los noventa y comienzos de los dos mil, recordarán cómo se discriminaba el uso de éstas, pero los consumidores cambian y es una forma sumamente aceptada a nivel mundial”, agrega.

Tanto cambian las y los compradores, que una de las principales tendencias que ve Gutiérrez es cómo las nuevas generaciones introducen zapatillas con menos impacto en el medioambiente, sin maltrato animal. “Van a surgir marcas que trabajen el calzado vegano, y aquellas de consumo masivo van a tratar de responder a ese consumidor verde”.

Para ambos, hay dos lineamientos claros de cara a este año: las tan anheladas colaboraciones de edición limitada y la extraña mezcla del mundo de lujo que desciende al mercado masivo. Dos fenómenos que podemos ver en fusiones recientes como Adidas y Prada, relanzando el clásico modelo Superstar.

Las de siempre

Si las corrientes que se esperan para este año no te gustan, no te preocupes. La gracia de este tipo de zapato es la comodidad. Existen clásicos que no planean pasar de moda, como el modelo de lona creado por Chuck Taylor o las Superstar. “Este año se celebran los 50 años de las Superstar, una silueta que veremos mucho en publicidad, en la calle. Algunos modelos clásicos de los noventa vuelven en tonos neón”, nos adelanta el experto.

Tanto Millares como Gutiérrez coinciden en el protagonismo de otro modelo clásico infalible: las Vans Old Skool: “Una zapatilla básica que deberíamos tener sí o sí en nuestra rotación, fácil de combinar más allá de tu estilo y que puede ser formal o street”, explica Sebastián. “La característica de todos estos modelos es que ya son íconos de sus marcas, por lo que trascienden en estilos y generaciones. Más allá de las modas, estas siluetas no se van a mover”, remata.

Te recomendamos en video