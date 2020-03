Corte bowl, el look perfecto si amas el cabello corto

View this post on Instagram

Shorthair don't care💇🏼‍♀️… Aber so kurz hatte ich sie schon lange nicht mehr.. Und ich fühle mich so pudelwohl mit meinem Topf auf dem Kopf 🙈 Danke an meine Liebste @deb_by_lu für diesen Traum von Haarschnitt ❤️#einfachmalmachen #bowlcut #bowlcutgirl #shorthairdontcare #shorthair #mum #mommy #me #love #happy @kurzehaare