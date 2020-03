Amamos el modo en el que Ana Vbon nos enseña a llevar el animal print

View this post on Instagram

Ayer mi papá me tomó esta foto con su cel, y la amé mucho ☺️. Y ahorita viendo la foto, siento que ya me creció mucho el cabello, ¿no creen? 😱. Cuando no quería que me creciera para mantener mi corte, me creció, jajaja 😒. Ahhhh, pero cuando lo quería largo, ¡tardaba añoooos! Jajaja 😒😒😒… ¿También su cabello es así de rebelde y desgraciado? 😒🤣… Por cierto, soy más fan de mi cabello desde que uso esos súper acondicionadores de @Sedal. No se imaginan lo suave y rico que queda el cabello. En serio que deberían probarlos 😌✨. #SuperSedal1minuto