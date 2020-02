Mascarilla de aceite de coco y aguacate para hidratar la piel de forma profunda

La mascarilla de aceite de coco contiene muchas propiedades curativas. Es rico en vitaminas A y K, además de ser un excelente hidratante porque ayuda a la piel a retener la humedad.

Si tienes problemas de piel seca que pierde su humedad rápidamente, entonces este tratamiento casero con aceite de coco y aguacate es el indicado para ti.

Al igual que con cualquier mascarilla casera, asegúrate de no ser alérgico al aceite de coco si no lo has usado en su cara antes. Puedes probarlo una pequeña zona de tu piel dejándolo unos minutos.

La miel es un astringente y tónico natural. Ayuda a la piel a retener la humedad y, dado que la miel también es un antiséptico, elimina la capa superior de la piel del acné que causa bacterias, de modo que puedes anexar reste ingrediente.

Cómo preparar una mascarilla de aceite de coco y aguacate

Ingredientes:

1/2 cucharadita de miel

1 cucharadita de aceite de coco virgen

1 aguacate

Preparación:

Calienta el aceite de coco en un plato usando el microondas. Una vez que haya calentado el aceite de coco, y es un líquido, triture el aguacate en un tazón con un tenedor y agregue el aceite de coco y la miel. Mezclar bien todos los ingredientes.

Antes de aplicar esta máscara en su cara, lávese la cara con agua tibia. Usando las yemas de tus dedos limpios, aplica esta mascarilla casera sobre tu piel seca y déjala actuar durante 10-15 minutos.

Enjuague adecuadamente con agua tibia y seque cuando haya terminado. Use su hidrate como de costumbre.

Te mostramos en video: