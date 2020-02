Conoce el piercing en tendencia que todas las mujeres de 30 están llevando

View this post on Instagram

Did a triple flat piercing on this AMAZING client! 💕 and switched out some daith and tragus jewelry for her!!! #flat #flatpiercing #helixpiercings #tripleflat #piercings #earpiercings #daithpiercing #traguspiercing #internalthread #titaniumjewelry #rosegoldtitanium #girlswithpiercings #nashville #nashvillepiercer #nashvillepiercing #professionalpiercer #queenofheartstattoos #nashvillepiercing #comeseeme