Viral: mujer metió a su 'perrito' en la lavadora

En redes sociales se hizo viral un video de un 'perrito' metido en una lavadora. Además se difundió la información de la mujer que habría afectado a su mascota con esta "broma". Las reacciones no se hicieron esperar.

A través de Twitter se difundió un video de un 'perrito' que fue metido en una lavadora. Mientras la máquina empieza a dar vueltas, en la cara de la mascota se puede evidenciar el miedo y desesperación.

El video provocó varias críticas por la acción de la mujer. Sin embargo, la responsable de este acto se pronunció para explicar que todo se trataba de una broma.

Pueden denunciar a esta terrible basura por favor? No se si me da mas bronca y tristeza la carita y desesperacion del animal o que la flaca en serio se lo tome a chiste, puedo probar con vos a ver si es igual de gracioso? Estupida pic.twitter.com/83E2MsKAT2 — ᴀɢᴜs ❁ (@AgusBelenn) August 11, 2018

La joven compartió un video explicando que el can estuvo pocos segundos y que de forma inmediata lo liberó.

Estamos en una sociedad donde nada se mide, ni lo que decimos, ni lo que hacemos, ni como actuamos", señaló la joven.

Además explicó que tienen gran amor por su mascota, que la lavadora estaba apagada y el perro estuvo menos de 10 segundos. Además, la mujer aprovechó para disculparse con todos por su broma.

"Tengo un perrito que se llama Cuco, lo amo con mi vida y la gente que me conoce lo sabe muy bien. Doy la vida y mucho más por él. Ayer subí una historia suya en el lava ropas que MUCHAS personas malinterpretaron; está bien, no me conocen, puede pasar", añadió.

"Fue una picardía que no pensé que iba a tener estas consecuencias", finalizó.

