El color menta va con todos los tonos de piel y está de moda para tu cabello en este 2020

Da igual si alguna vez lo habías pensado o no, ¡es momento de considerar el color menta para tu cabello! Razones hay muchas, y comenzaremos resaltando que es la tendencia para este año, sobre todo en la temporada otoño – invierno, en el que estará más presente.

Otro buen motivo para comenzar a buscar tu tinte menta es que combina con todo tipo de piel. No importa si eres de tez clara, intermedia u oscura, ¡irá perfecto sin esfuerzo alguno! Este es un gran plus, pues constantemente estamos evaluando un cambio de look y nuestras ideas se definen en este punto.

Ya hemos visto a famosos que lo han intentado. La lista va desde Kylie Jenner, pasando por la cantante Vega e, incluso, Suga, un integrante de la banda surcoreana BTS.

Incluso, tienes a tu favor que, sin importar el largo o tipo de cabello, si es liso, rizado u ondulado, se adaptará y lucirá increíble. Así que te invitamos a que no temas a innovar y refrescar tu look, aprovechando esta tendencia a los colores pasteles y que inspiran calma.

Si eres más tradicional, o si tienes miedo a un cambio radical, siempre puedes optar por incluir el color en tu base actual. Algunas ideas serían teñir uno o varios mechones e, incluso, pintar de menta las puntas de tu cabello.

Prepara y cuida tu cabello para teñirlo de menta

Ya que es una moda que entrará en mayor vigor en el otoño – invierno, te recomendamos que hidrates tu cabello como parte de tu rutina de belleza, pues durante el clima de invierno tu pelo podría sufrir sequedad y estar propenso a sufrir mayor maltrato al teñirlo.

Igualmente, si tu cabello está teñido en tonos oscuros o si nunca lo has pintado y tienes un tono entre castaño y negro, ve de manera progresiva decolorándolo. No te apresures, ve poco a poco por las etapas de decolorarlo hasta que llegues al punto ideal en que tome el color.

Hacerlo sin darle chance a que sane tu cabello, podría maltratarlo y el resultado no se verá tan saludable como lo esperas. Corta tus puntas entre cada fase de decoloración, se constante en el uso de bálsamos acondicionadores y, si así lo deseas, hazte una hidratación o nutrición capilar.

¿Qué transmite el color menta?

No hay excusas para intentarlo. Además, te explicamos un poco sobre el significado del menta. Primero, debemos entender que es una derivación del color verde, y que es un color que transmite frescura y tranquilidad. Esto te dará un aspecto relajado, con el que muchos conectarán y al que se sentirán atraídos.

Además, simula la naturaleza. Por lo que puede que, en un mundo tan digital como lo conocemos, exista cada vez más la necesidad de reencontrarnos con lo natural, con aquello que nos tranquiliza y nos da sensación de balance: acudimos al color menta para lograrlo.

